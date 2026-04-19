Cagliari, sorpreso a rovistare in un’auto: arrestato un 46enne

Intervento tempestivo dei Carabinieri nella notte a Cagliari, dove un uomo è stato arrestato con l’accusa di furto aggravato dopo essere stato sorpreso mentre rovistava all’interno di un’auto in sosta.

L’operazione è scattata a seguito della segnalazione di un cittadino, che ha notato movimenti sospetti attorno alla propria utilitaria parcheggiata regolarmente. L’uomo, insospettito dall’atteggiamento del soggetto, ha immediatamente richiesto l’intervento delle forze dell’ordine.

Grazie alle indicazioni fornite e al rapido coordinamento della Centrale Operativa, i militari della Sezione Radiomobile del Comando Provinciale sono riusciti a rintracciare il sospettato nelle vicinanze del luogo del fatto.

Si tratta di un 46enne di origini algerine, senza fissa dimora e già noto alle forze di polizia. Durante la perquisizione personale, l’uomo è stato trovato in possesso di documenti risultati sottratti proprio dall’auto segnalata poco prima.

La refurtiva è stata recuperata e riconsegnata al legittimo proprietario, mentre per il 46enne sono scattate le manette con l’accusa di furto aggravato. Al termine delle formalità di rito, l’uomo è stato trattenuto nelle camere di sicurezza del Comando, in attesa del giudizio con rito direttissimo disposto dall’Autorità Giudiziaria.

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