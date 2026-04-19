Scontro auto-moto a Villacidro, gravissimo un 31enne

Scontro tra auto e moto a Villacidro: un 31enne è in prognosi riservata dopo il trasporto d’urgenza al Brotzu. Indagini in corso sulla dinamica

Grave incidente stradale nella giornata di oggi a Villacidro, in località Sa Spendula, dove un’auto e una moto da cross si sono scontrate violentemente per cause ancora in fase di accertamento.

Secondo una prima ricostruzione, l’impatto è avvenuto tra un’utilitaria guidata da un uomo di 49 anni e una motocicletta condotta da un 31enne, entrambi residenti nel paese. La collisione, particolarmente violenta, ha reso necessario l’immediato intervento dei soccorsi.

Se gli occupanti dell’auto sono rimasti illesi, ad avere la peggio è stato il centauro, le cui condizioni sono apparse subito gravissime ai sanitari del 118 giunti sul posto. Vista la situazione, è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso, che ha trasportato il ferito in codice rosso all’ospedale Brotzu di Cagliari. Il 31enne si trova attualmente ricoverato in prognosi riservata ed è in pericolo di vita.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Villacidro, impegnati nei rilievi per ricostruire con precisione la dinamica dello scontro. Nel corso degli accertamenti sono emerse diverse violazioni al Codice della Strada.

Alla luce delle irregolarità riscontrate, i militari hanno disposto il sequestro di entrambi i veicoli e proceduto con le sanzioni previste dalla normativa vigente. L’Autorità Giudiziaria è stata informata e seguirà l’evoluzione del quadro clinico del giovane ferito, mentre proseguono le indagini per chiarire le responsabilità dell’accaduto.

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