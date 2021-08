Battute finali per Il Giardino dei Gelsi, la rassegna estiva de Il Crogiuolo ospitata a Casa Saddi, a Cagliari. Venerdì 27 agosto alle 21, nella casa campidanese in via Toti 24, Gerardo Ferrara, voce narrante, Roberto Deiana, alla chitarra e fisarmonica, sono di scena nell’omaggio al “maestro” Andrea Camilleri Una vita a scartamento ridotto: un elogio alla lentezza con letture in musica tratte da Il casellante, uno dei romanzi dell’illustre scrittore, sceneggiatore, drammaturgo e regista siciliano, che fa parte della Trilogia delle Metamorfosi.

Un viaggio “a scartamento ridotto” sui binari dei rapporti umani alla ricerca di una dimensione più intima e raccolta in cui si cerca ancora il tempo dell’incontro, della relazione, dello scambio.

