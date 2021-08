La variante Delta non molla la presa sull’Isola e continua ad aumentare il numero di contagi, ricoveri e decessi per Covid. Lo scorso anno, infatti, nel mese di agosto le persone decedute per Covid sono stati zero, mentre quest’anno, nello stesso periodo, si contano 60 morti.

Allo stesso modo, i deceduti dal primo gennaio al 31 agosto 2020 son stati 134, mentre quest’anno, al 26 agosto, si contano già 1566 persone che hanno perso la vita per aver contratto il Covid.

Senza dubbio, la mutazione del virus nell’ormai nota variante Delta ha comportato un aumento della sua aggressività e, come sostenuto dagli esperti, una maggiore rapidità nel diffondersi.

Con questa variante è molto più facile ammalarsi e l’età media delle vittime si è abbassata: nel mese di agosto è di 75 anni, ad aprile era stabile ad 81.

Numeri che preoccupano i vertidici delle Aziende ospedaliere dei due principali poli della Sardegna, Cagliari e Sassari, che avvertono su un possibile peggioramento delle condizioni degli ospedali in autunno, periodo in cui il sistema immunitario è generalmente più basso.

Intanto, le terapie intensive registrano un tasso di occupazione al 12% (+2 punti rispetto alla soglia massima del 10%), mentre in area medica la pressione si conferma al 14% (dove la soglia massima è il 15%).

