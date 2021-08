Questo pomeriggio alle 18 si apre ufficialmente a Cagliari la 36a Coppa Primavela, la grande festa della vela giovanile. Sin dai giorni scorsi, l’area di Marina Piccola, interamente dedicata all’evento, si è pian piano popolata di carrelli, barche e furgoni degli equipaggi partecipanti, provenienti da tutta la penisola per non mancare all’ormai classico appuntamento che animerà il capoluogo sardo fino a martedì 31 agosto.

L’evento si aprirà con la cerimonia inaugurale riservata agli atleti, che sfileranno nell’area compresa tra l’anfiteatro e la passeggiata di Marina Piccola. Ad accoglierli Francesco Ettorre, presidente nazionale della Federazione Italiana Vela, e Alberto Floris, presidente del Consorzio Velico Cagliari 2020.

Le regate avranno il via nella mattinata di domenica 29 agosto su tre campi di regata distinti per ogni classe: gli Optimist nati nel 2012 e i windsurf Techno 293 del 2011 e 2012. Collegati allo storico trofeo, la 17a Coppa Cadetti, dedicata agli Optimist nati nel 2011; e la 19a Coppa del Presidente, riservata agli Optimist e Techno 293 nati nel 2010 e agli O’pen Skiff nati nel 2009, 2010, 2011, 2012.

In contemporanea, gli O’pen Skiff Under 17 (nati tra il 2005 e il 2008) disputeranno già il loro campionato italiano.

Gli Optimist si affronteranno in nove regate, massimo tre al giorno. La classe Techno 293 è attesa invece da dieci regate, con un massimo di quattro al giorno.

Per quanto riguarda gli O’pen Skiff, i Prime si contenderanno la Coppa del Presidente lungo nove prove, massimo tre al giorno. Sia gli Under 13 che gli Under 17 invece si confronteranno in dieci regate, non più di quattro ogni giorno.

Per fare fronte al gran numero di regatanti presenti e alle diverse caratteristiche delle derive in gara nella 36a Coppa Primavela, il comitato organizzatore ha disposto il posizionamento di tre aree di regata distinte per classe. Due, più vicine alla spiaggia del Poetto, destinate una agli O’pen Skiff e l’altra alle tavole a vela Techno 293. Più distante, il campo di regata per gli Optimist.

Assegnati i trofei della Coppa Primavela, dal 2 al 5 settembre toccherà ai Campionati italiani giovanili classi in singolo, anche questo tra le Regate FIV che ricorrono ogni anno, assegnate dal Consiglio Federale dopo un esame delle proposte da località, Circoli e consorzi di Club.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it