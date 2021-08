Nella serata di ieri, il Comitato tecnico scientifico ha confermato la decisione di estendere la validità del Green pass da nove a dodici mesi.

Il dubbio era già stato sollevato di recente da alcuni quotidiani, come il Corriere della Sera che aveva evidenziato l’imminente (a ottobre) scadenza del Pass per chi si era vaccinato a gennaio.

Un problema, considerando l’importanza – da settembre ancora più grande – della certificazione verde per frequentare aree e mezzi pubblici.

Questa decisione permetterà di valutare i prossimi step e capire come si comporta la copertura vaccino con il passare del tempo e se sarà davvero necessaria la tanto ventilata terza dose, che però trova molti critici tra i quali anche l’Oms.

In tanto, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti” anche in vista del rientro a scuola, l’Italia vuole spingere con forza il piede sull’acceleratore per quanto riguarda i vaccini. L’obiettivo dichiarato è quello di coprire l’80% della popolazione.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it