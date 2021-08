Aveva promesso ad una coppia di anziani di acquistare degli ottimi gamberoni e del formaggio a prezzi convenienti utilizzando il trucco del falso nipote, ricevendo cento euro dai due ingenui acquirenti. Così un 37 enne cagliaritano con precedenti di polizia è stato indagato per truffa aggravata.

Pomeriggio da dimenticare per una coppia di anziani, vittima di una truffa organizzata con il trucco del falso nipote che garantiva l’acquisto ad ottimo prezzo di gamberoni e formaggi. L’episodio si è verificato ieri pomeriggio all’interno di un noto centro commerciale cittadino quando una coppia di anziani, intenti a fare la spesa, è stata avvicinata da un uomo che prima si è presentato al marito, salutandolo con molto garbo, per poi rivolgersi alla moglie intrattenendo una affabile conversazione.

La scena non è passata inosservata ad un agente della Polizia di Stato che, trovandosi vicino al gruppo, si è insospettito perché aveva notato che la signora aveva consegnato due biglietti da 50 euro all’uomo che, con molta fretta, si congedava guadagnando l’uscita.

Il poliziotto si è subito avvicinato alla coppia e dopo essersi qualificato, ha chiesto loro il perché della consegna del denaro. La donna ha risposto che l’uomo si era presentato come un loro “nipote” e che lo stavano aspettando con il resto di 30€ per l’acquisto di formaggi e gamberoni.

Raggiuta velocemente l’uscita, l’agente ha notato l’uomo che saliva su un’autovettura. Immediatamente venivano allertati gli equipaggi presenti nella zona. Una Volante ha raggiunto la coppia di anziani al centro commerciale, mentre una seconda riusciva ad intercettare il veicolo, sempre seguito a vista dal poliziotto, nella Via San Michele.

Il conducente è stato bloccato e condotto in Questura. Dagli accertamenti sul 37enne cagliaritano, con precedenti specifici di polizia, è anche emerso che non aveva mai conseguito la patente di guida e, pertanto, è stato indagato in stato di libertà, oltre che per truffa aggravata, anche per guida senza patente. La somma di 100€ è stata riconsegnata alla coppia in sede di denuncia.

