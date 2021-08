Samuel, storico frontman della band torinese dei Subsonica, arriva in Sardegna per il “Cinema Tour”, in occasione del Karel Music Expo – Festival delle culture resistenti.

L’anteprima è prevista venerdì 3 settembre, quando il cantante salirà sul palco a Villa Siotto, Sarroch, per presentare il suo ultimo album “Brigatabianca” – il secondo da solista -, contenente anche la traccia musicale “Cinema” in collaborazione con Francesca Michielin.

Tra i protagonisti del festival, che si svolgerà dal 9 all’11 settembre al Lazzaretto di Cagliari, artisti nazionali e internazionali come Daniele Celona, Giorgio Canali, Emel e Rodrigo D’Erasmo, Maria Basel, Edda, Cristina Donà, Tre Allegri Ragazzi Morti.

Il Karel Music Expo è un format multidisciplinare che promuove tutte le forme espressive estranee ai meccanismi della grande distribuzione; una vetrina di livello europeo che quest’anno ospita venti appuntamenti tra concerti, presentazioni editoriali, momenti di incontro, spaziando tra generi e stili “resistenti” della scena nazionale.

