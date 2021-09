C’erano una volta a Cagliari le fontanelle pubbliche. Dove ci si poteva abbeverare e rinfrescare nei giorni di calura. Ora sono sempre meno. Molte hanno ormai i rubinetti serrati, altre, quelle funzionanti, spesso vengono lasciate aperte dai cittadini oppure perdono acqua per giorni provocando sprechi e allagamenti.

Questa volta la segnalazione è del consigliere comunale Marcello Polastri che ha indicato agli uffici competenti “per gli auspicati e urgenti provvedimenti del caso”, la presenza di due fontanelle che da giorni stanno continuamente perdendo acqua, con i rubinetti semi-aperti o del tutto aperti, causa malfunzionamento.

La prima fontanella segnalata da Polastri è situata in una piazzetta – giardino di Via Biasi. La seconda, invece, nel vicoletto che dalla Chiesa di Santa Chiara conduce all’ascensore panoramico per il collegamento pedonale posto tra piazza Yenne e via Cammino Nuovo.

“Tale vicolo peraltro egregiamente ripulito dagli operatori ecologici 2 giorni fa – evidenzia Polastri – è da ieri nuovamente interessato dalla presenza di rifiuti e bottiglie (è infatti attesa una ripulitura per restituire un costante e giusto decoro).

“Essendo l’acqua un bene prezioso, erogata tramite poche fontanelle oramai rare e da ripristinare in città, ad esempio in ciascun quartiere, ho ritenuto doveroso, al tempo stesso, informare la Pubblica Amministrazione sugli sprechi di una risorsa tanto vitale ed erogabile con un più attento raziocinio”.

