Si è reso urgente un monitoraggio delle risorse pubbliche assegnate al Teatro Lirico di Cagliari, sostengono i gruppi dei Progressisti del Consiglio regionale e del Consiglio comunale di Cagliari.

Una preoccupazione dettata dal fatto che, come sottolineano i Progressisti, la Fondazione Teatro Lirico di Cagliari ha come soci fondatori lo Stato, la Regione Autonoma della Sardegna e il Comune che costituiscono, con propri contributi, la gran parte delle dotazioni finanziarie disponibili per il funzionamento e le attività della stessa Fondazione.

“Evitare un uso quantomeno irrazionale dei fondi assegnati, com’è già successo in passato” è l’obiettivo alla base dell’interrogazione presentata dai consiglieri dell’area progressista all’opposizione a Regione e Comune di riferimento. E precisamente, si chiede a entrambi di verificare una questione che tocca da vicino i lavoratori del Teatro Lirico: pare, infatti, come sostenuto poco tempo fa da alcune sigle sindacali, che sia in atto un’accelerazione al ricorso di servizi esterni e assunzioni precarie, che andrebbero a colpire le professionalità già in organico. Si tratta di figure fondamentali per le realizzazioni sceniche.

“Prevenire preoccupanti crolli finanziari, causa nel passato di drammatiche crisi, anche occupazionali, delle istituzioni liriche è quel che ci interessa”, concludono i Progressisti.

