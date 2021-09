Travolge un 56enne di Cagliari che andava nella notte in monopattino in viale Marconi e non si ferma a soccorrerlo. Un operaio 63enne di Quartu, con precedenti penali, è stato denunciato in stato di libertà dai carabinieri della Sezione Radiomobile della compagnia di Quartu Sant’Elena, a conclusione delle indagini innescate da una denuncia querela presentata nell’immediatezza dei fatti da un 56enne di Cagliari.

Verso la mezzanotte del 21 luglio, il 63enne percorreva viale Marconi nel Comune di Quartucciu, alla guida della propria autovettura. Dopo aver travolto il querelante che transitava a bordo del proprio monopattino elettrico, si era dato alla fuga senza prestare soccorso alcuno al povero malcapitato. Nella circostanza la vittima trasportata presso il pronto soccorso del policlinico universitario di Monserrato era stata giudicata guaribile in giorni 30 per lesioni varie. I militari sono giunti all’identificazione del responsabile dell’avvenimento di quella notte sulla scorta della visione di immagini registrate da alcuni impianti di videosorveglianza che fortunatamente ormai si trovano un po’ dovunque.

