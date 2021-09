Un anno e mezzo fa, appena scoppiata la pandemia da Covid, li chiamavano “eroi”, per la forza e la determinazione con cui, nei momenti più difficili tra i reparti ospedalieri, sono riusciti a salvare migliaia di vite nonostante i turni estenuanti. Sono gli infermieri e gli operatori sanitari che hanno supportato il lavoro dei medici in una lunga lotta contro un virus fino ad allora sconosciuto.

Ad oggi, però, le falle del comparto sanitario continuano a venir fuori e la politica sembra prender tempo ma non prendere decisioni immediate. La Sardegna è tra le regioni che più hanno sofferto l’emergenza sanitaria a causa di una grave carenza di personale sanitario specializzato. Oggi i cosiddetti “eroi” tra le corsie d’ospedale, e in particolare dei pronto soccorso, si dicono allo stremo delle forze.

“Nonostante siano stati e siano ancora in prima linea nella lotta al Covid la sanità regionale continua ad ignorare le esigenze di questi lavoratori, dalla carenza di personale al rispetto dei contratti nazionali passando per la mancata corresponsione di bonus e incentivi a loro dovuti”. Così in una nota i consiglieri regionali del Partito Democratico Ganau, Comandini, Corrias, Deriu, Meloni, Moriconi, Pinna e Piscedda, che durante tutta la pandemia hanno mantenute vive le interlocuzioni con i sindacati di categoria e che oggi, venerdì 3 settembre, hanno presentato un’interrogazione in Consiglio regionale.

“Gli incentivi previsti nei contratti nazionali per i lavoratori impegnati in reparti di terapia infettiva e/o sub intensiva non sono stati riconosciuti – osservano gli esponenti regionali del Pd -. Le mense non sono state istituite, né tantomeno sono riconosciuti i buoni pasto. Dei bonus previsti dal Governo per gli operatori sanitari impegnati sul campo a marzo 2020 nemmeno l’ombra. Infine resta l’annoso problema della carenza di personale infermieristico e sanitario, reso ancora più evidente dalla pandemia, con il conseguente sovraccarico di lavoro per coloro che si trovano in corsia”.

La richiesta dei consiglieri dem è di una risposta con effetto immediato da parte del presidente della Regione Christian Solinas e dall’assessore della Sanità Mario Nieddu.

