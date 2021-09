Il capogruppo dei Progressisti in Consiglio regionale, Francesco Agus, usa il suo profilo Facebook per denunciare il fatto che parte dei consiglieri di maggioranza non hanno ancora ricevuto il vaccino anti-Covid.

“Il posto più insicuro tra quelli che frequento è il Consiglio regionale”, scrive Agus. “In un momento dove è richiesto il Green Pass per lavorare in una scuola o per prendere la colazione al bar è assurdo constatare come parte dei consiglieri regionali di maggioranza non sia vaccinato. O se ne guardi bene dal dichiararlo pubblicamente quando un giornalista pone una domanda”.

Tra le “scuse” utilizzate dagli esponenti di maggioranza, sostiene Agus, c’è chi starebbe cercando la tessera sanitaria e chi sostiene che si farà vaccinare al proprio paese.

“Non entro nel merito del buon esempio – prosegue Agus – che chi ricopre ruoli pubblici è tenuto a dare. Ognuno fa i conti con la propria coscienza (e per fare questo deve averne una). Ma qui si parla anche dell’esigenza di tutelare se stessi, i propri familiari e il personale che opera in Consiglio”.

Così il capogruppo progressista invita i colleghi consiglieri a vaccinarsi al più presto e al Presidente della Regione Solinas chiede di intervenire per far sì che i locali in cui si svolgono le riunioni tornino ad essere un luogo sicuro per tutti.

