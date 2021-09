Dopo sei anni la Parrocchia salesiana di San Paolo saluta don Simone Calvano, parroco e direttore della Comunità Salesiana, che è stato destinato a Livorno. Al suo posto ci sarà don Marco Florio.

Sabato scorso, nel cortile dell’oratorio di Piazza Giovanni XXII tutta la comunità ha salutato con affetto don Simone.

“Tu sei stato e sei per noi Famiglia e Fratello, Pastore e Amico – si legge sulla pagina fb Salesiani Don Bosco Cagliari -. Hai camminato con noi e in mezzo a noi, dando l’esempio, lavorando sul campo, nel “campo” che il Signore ti ha affidato. […] E se soffriamo nel vederti andare, gioiamo e nel sapere che andrai dove il Signore sa che c’è un nuovo campo in cui seminare altri semi di fede, speranza e carità che edificheranno una Chiesa di pietre vive fondate sulla Roccia, come è stato per tutti noi. Grazie don Simone Famiglia Fratello Pastore ed Amico”.

