La Sardegna rischia di tornare zona gialla a partire dal lunedì prossimo. In base ai dati forniti da Argenas la percentuale dei ricoveri in terapia intensiva è passata nelle ultime 24 ore dal 13% al 14% (sempre sopra la soglia critica del 10%), mentre la percentuale dei pazienti ricoverati in area medica ha raggiunto la soglia critica del 15%.

Nei prossimi giorni il Governo stabilirà se la Sardegna debba raggiungere la Sicilia in zona gialla. Qualora ciò accedesse diventerà obbligatorio l’uso della mascherina anche all’aperto. Inoltre sarebbero ridotti i posti per il pubblico agli spettacoli e agli eventi sportivi, nonché il numero (quattro massimo se non conviventi) dei commensali nei ristoranti al chiuso. Fermo restando l’obbligo del green pass per ristoranti al chiuso ed eventi, valido anche in zona bianca.

