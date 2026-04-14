Settimo San Pietro, in casa con 3 panetti di hashish: 62enne arrestato

La Polizia ha arrestato un uomo 62enne per spaccio. Sequestrati 180 grammi di hashish e 500 euro in contanti durante una perquisizione

Un nuovo colpo allo spaccio di stupefacenti è stato messo a segno dalla Polizia di Stato nell’area metropolitana. Durante il pomeriggio di ieri, gli agenti della Squadra Mobile hanno condotto un’operazione mirata che ha portato all’arresto di un uomo, colto in possesso di un ingente quantitativo di droga destinato al mercato locale. L’intervento si inserisce in una più ampia strategia di contrasto alla diffusione delle sostanze illecite nell’hinterland, coordinata attraverso i servizi specializzati dei Falchi.

Nel corso della perquisizione domiciliare, i poliziotti hanno scoperto un vero e proprio kit per lo spaccio. All’interno dell’abitazione sono stati rinvenuti 180 grammi di hashish, già suddivisi in tre panetti pronti per essere frazionati, insieme a una macchina per il sottovuoto utilizzata per il confezionamento delle dosi. Oltre alla sostanza psicotropa, gli operatori hanno rinvenuto e sequestrato circa 500 euro in contanti, suddivisi in banconote di piccolo taglio, somma ritenuta dagli inquirenti il “presumibile provento dell’attività illecita”.

L’intera partita di droga è stata posta sotto sequestro e l’indagato è stato immediatamente messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Nella mattinata odierna si è tenuta l’udienza per il rito direttissimo presso il Tribunale, che ha confermato la validità dell’operato della Polizia. Al termine del procedimento, l’arresto è stato convalidato e nei confronti dell’uomo è stata applicata la misura cautelare degli arresti domiciliari.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it