Caro carburanti, la Regione: “Lavoriamo per garantire diritto alla mobilità dei sardi”

La Giunta regionale della Sardegna osserva con estrema cautela le recenti dinamiche del mercato energetico che minacciano di destabilizzare i collegamenti con l’Isola. L’assessora dei Trasporti, Barbara Manca, è intervenuta nel dibattito sollevato dal Ministro Matteo Salvini e dai principali vettori operanti sul territorio, confermando l’impegno dell’esecutivo regionale nel monitorare una situazione definita “complessa e in rapida evoluzione”. Al centro delle preoccupazioni vi è l’incremento esponenziale del prezzo del cherosene, un fattore che rischia di compromettere la tenuta dei trasporti marittimi e aerei.

Secondo l’esponente della Giunta, gli uffici regionali sono impegnati da giorni in una fitta rete di contatti con il dicastero delle Infrastrutture e con le stesse compagnie di navigazione e volo. L’obiettivo dichiarato è la ricerca di una mediazione che riesca a conciliare la sostenibilità finanziaria dei vettori con le esigenze degli utenti sardi. Manca ha ribadito come, in un momento di forte incertezza internazionale, sia prioritario individuare soluzioni condivise che impediscano al sistema di collassare o di scaricare i costi in eccesso sulle tasche dei passeggeri.

L’assessora ha poi posto l’accento sulla specificità della condizione insulare, ricordando che la continuità territoriale non è un privilegio ma un servizio pubblico essenziale che funge da unico ponte stabile con la Penisola. Proprio per questo, la Regione intende esercitare una tutela forte dei collegamenti, affinché la crisi energetica globale non si trasformi in una barriera insormontabile per la mobilità dei residenti. Per Manca è indispensabile evitare che “si scarichino sui territori insulari gli effetti di una crisi internazionale che non dipende da loro”, preservando il diritto costituzionale agli spostamenti per l’intera comunità isolana.

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