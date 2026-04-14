Cuglieri, si ribalta con il furgone sulla 292: conducente in codice rosso

Un uomo è in gravi condizioni dopo che il suo furgone si è ribaltato sulla SS 292 a Cuglieri. Trasportato in codice rosso al Brotzu con l'elisoccorso

Un grave sinistro stradale si è verificato nel pomeriggio di oggi lungo la strada statale 292, nel territorio comunale di Cuglieri, coinvolgendo un furgone che procedeva lungo l’arteria. Per cause ancora in fase di accertamento da parte delle autorità, il conducente ha perso il controllo del veicolo mentre attraversava un tratto rettilineo. La dinamica è stata particolarmente violenta: il mezzo ha abbattuto le barriere metalliche di protezione per poi ribaltarsi ripetutamente nei terreni adiacenti alla sede stradale.

La macchina dei soccorsi si è attivata immediatamente. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento locale e i sanitari del 118. Gli operatori del 115 hanno lavorato con estrema cautela per mettere in sicurezza il veicolo ed estrarre il ferito dall’abitacolo, rimasto parzialmente schiacciato nell’impatto. Le condizioni dell’uomo sono apparse subito critiche ai primi soccorritori, che hanno riscontrato un importante trauma cranico e diverse altre lesioni su tutto il corpo.

Data la gravità del quadro clinico, il personale medico ha disposto il trasferimento d’urgenza tramite l’intervento dell’elisoccorso, decollato dalla base operativa più vicina. Il paziente è stato trasportato in codice rosso presso l’ospedale Brotzu di Cagliari, dove è stato affidato all’equipe medica del reparto di chirurgia d’urgenza. Mentre i carabinieri procedono con i rilievi tecnici per ricostruire l’esatta cinematica dell’evento.

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