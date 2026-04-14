Uta, si schianta con l’auto rubata: morto un 22enne

Grave incidente stradale nella notte a Uta, dove un’auto risultata rubata si è schiantata provocando la morte di un giovane e il ferimento grave di un altro.

L’allarme è scattato intorno alle 22 in via Sant’Ambrogio, a seguito della segnalazione del personale del 118. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Sezione Radiomobile, che hanno avviato i primi accertamenti.

Secondo una prima ricostruzione, una utilitaria con a bordo due giovani avrebbe perso improvvisamente il controllo, finendo fuori strada. Il veicolo si è schiantato prima contro il guardrail e poi contro un albero, in un impatto particolarmente violento.

Le verifiche effettuate nell’immediatezza hanno permesso ai militari di accertare che l’auto era stata rubata poche ore prima a Quartu Sant’Elena.

Il bilancio è drammatico: il passeggero, un ragazzo di 22 anni, è morto sul colpo a causa delle gravi lesioni riportate. Il conducente, 23 anni, è stato invece soccorso in condizioni critiche e trasportato in codice rosso al Policlinico di Monserrato.

Sono in corso gli accertamenti per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente e per definire eventuali responsabilità legate anche alla circolazione del mezzo rubato.

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