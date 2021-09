“A Radja ho mandato un messaggio per ringraziarlo, perché lo scorso anno ha dato un grande contributo per la salvezza, fuori e dentro il campo. Ma i tradimenti sono altri. Nainggolan non è arrivato perché non c’erano le condizioni economiche per farlo arrivare. Ci sono degli indici di liquidità da rispettare e non saremmo rientrati nei parametri della Lega”. Così il ds del Cagliari Calcio Stefano Capozucca, in una intervista rilasciata ai giornalisti sportivi dell’Unione Editoriale, ha replicato alle dichiarazioni di Nainggolan.

