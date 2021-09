È arrivato con l’auto con il gommone sul portabagagli. Per mettere in acqua il canotto gonfiabile ha parcheggiato con tutte e quattro le ruote sull’arenile e poi, effettuata l’operazione, si è allontanato in mare, lasciando l’auto sulla spiaggia. Un uomo è stato identificato e sanzionato ieri dagli agenti della Polizia locale di Sassari per aver lasciato la sua auto nell’arenile di Fiume Santo, a Sassari, in spregio alle norme del codice della navigazione, dell’ordinanza balneare regionale 2021 e di quella comunale che indica ulteriormente i divieti di sosta.

In base a quanto ricostruito dal Comando, l’uomo è arrivato con l’auto, parcheggiandola con tutte e quattro le ruote sull’arenile. Si sarebbe poi allontanato su un gommone, lasciando l’auto sulla spiaggia. La Polizia locale lo ha identificato senza fatica. Per lui una sanzione che, in base al codice della navigazione, potrebbe arrivare a 619 euro.

Nonostante la stagione balneare volga al termine, proseguono i controlli della Polizia locale in tutti i litorali sassaresi per assicurare il rispetto delle norme e garantire la sicurezza dei bagnanti.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it