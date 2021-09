Prende il via il 16 settembre la Settimana Europea della Mobilità 2021, che in occasione del ventennale ha scelto il tema “Muoviti sostenibile…e in salute”, con l’intento di sensibilizzare i cittadini verso il rispetto dell’ambiente attraverso l’utilizzo di modalità di trasporto sostenibili e incoraggiarli a tenersi in forma fisica e mentale esplorando le bellezze del proprio territorio.

La Città Metropolitana di Cagliari aderisce anche a questa edizione con un programma di eventi (16-22 settembre) che includerà due videoconferenze, una passeggiata nel Parco del Gutturu Mannu, una ciclopedalata nel Parco di Molentargius e un concorso di idee.

Il programma

Si parte giovedì 16 settembre alle ore 17 con il webinar “Muoversi sostenibile in città – Nuove sfide e opportunità a fronte delle crisi sanitaria”, a cui parteciperanno il sindaco metropolitano Paolo Truzzu, il consigliere delegato alla Mobilità Antonello Floris, i direttore generale della Città Metropolitana Stefano Mameli ed esperti del settore.

Il secondo appuntamento in programma, domenica 19 settembre alle ore 10, sarà la passeggiata alla scoperta del Parco del Gutturu Mannu, un ambiente naturale a pochi passi dalla città. La partecipazione è gratuita e limitata a un numero massimo di persone, previa registrazione.

Martedì 21 settembre, alle ore 17, sarà la volta del webinar “Muoversi in salute – I benefici della mobilità leggera per il benessere personale”.

La Settimana della Mobilità organizzata dalla Città Metropolitana si concluderà mercoledì 22 settembre con la ciclopedalata alla scoperta del Parco di Molentargius – Saline, che avrà inizio alle ore 10 dal Padiglione Nervi, a ridosso del molo di Su Siccu, e sarà riservata a un massimo di 200 alunni della scuole elementari e medie dell’area metropolitana che vorranno aderire.

Nell’ambito delle iniziative promosse in occasione della SEM, la Città Metropolitana lancia inoltre una Call for Proposal rivolta ai giovani innovatori e volta alla selezione di tre idee progettuali tecnologiche innovative nel campo della sostenibilità ambientale. Le proposte vincitrici potranno usufruire per un mese di uno spazio espositivo nel Dimostratore della Ex Manifattura Tabacchi.