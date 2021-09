Dalla robotica al funzionamento del cervello, passando per internet delle cose, pandemia, vaccini, cinema e teatro, antimateria e fisica delle particelle.

Quest’anno La Notte dei ricercatori, che si terrà il 24 settembre a Cagliari all’Orto botantico in viale Fra Ignazio, propone una serie di incontri all’insegna della ricerca scientifica a favore delle comunità locali, delle scuole e delle nuove generazioni.

L’evento sarà presentato in conferenza stampa mercoledì 15 settembre in rettorato in via Università. All’incontro con i giornalisti saranno presenti il rettore, Francesco Mola, il prorettore per la Ricerca scientifica, Luciano Colombo, Alberto Masoni (direttore Infn, Cagliari), Maria Assunta Serra (direttrice generale Sardegna ricerche), Sabrina Milia (responsabile divulgazione e didattica planetario Inaf-Oac), Alessia Zurru (Associazione culturale laboratorio scienza) e Anna Massaiu (presidente sssociazione Scienzasocietàscienza).

