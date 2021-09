È ufficiale, Leonardo Semplici lascia la panchina del Cagliari per far posto a Diego Lopez. A costare caro il posto all’allenatore toscano è stata la sconfitta con il Genoa, terminata con un 2-3, nonostante i rossoblù fossero in vantaggio di due punti.

Del resto, non sono andate meglio le prime due partite contro Spezia e Milan, concluse con un pareggio e una sconfitta. Un totale di nove gol subiti. Troppo per la squadra di Tommaso Giulini, che ha appena comunicato la decisione.

