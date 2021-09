Il Cagliari ha deciso: il nuovo allenatore del team rossoblu è Walter Mazzarri. Il tecnico di san Vincenzo ha seguito squadre di livello come Inter, Napoli e Torino. Il contratto sarà biennale per circa un milione e mezzo a stagione.



L’attesa è stata molto breve, dopo l’annuncio dell’esonero di Leonardo Semplici avvenuto soltanto qualche ora fa. Il nuovo tecnico arriverà domani 15 settembre per dirigere subito il primo allenamento.

Intanto cresce l’attesa per la partita di domenica prossima, che il Cagliari giocherà all’Olimpico contro Lazio. Mazzarri non è nuovo alla squadra rossoblù: ha infatti indossato la maglia del Cagliari segnando 1 gol e disputando 4 partite.

