Ora Pietro Mennea è distante solo 39 centesimi. A Nairobi, in Kenya, Filippo Tortu ha realizzato il suo primato personale sui 200 metri, e con 20″11 (vento +2.0) è diventato il secondo italiano di sempre sulla distanza.

L’atleta originario di Tempio si è classificato terzo al Kip Keino Classic, evento che chiude il circuito Gold del Continental Tour, alle spalle dello statunitense Fred Kerley (19″76), argento olimpico dei 100 metri, e dello sprinter del Botswana Isaac Makwala (20″06).

Superato nella lista azzurra all time Fausto Desalu (20″13 agli Europei di Berlino del 2018, conclusi in 6ª posizione). Davanti resta lo strepitoso 19″72 della Freccia del Sud Mennea, alle Universiadi del 1979 di Città del Messico, ancora oggi migliore prestazione europea e record mondiale per quasi 17 anni.

