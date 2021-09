La giovane ragazza di diciassette anni di Oristano, violentata per anni da un “amico di famiglia” quando ne aveva appena dodici, è riuscita a denunciare il fatto rivolgendosi a una farmacista con una frase in codice: “Vorrei una mascherina 1522”. La risposta è stata immediata e la farmacista ha potuto contattare le forze dell’ordine per intervenire per salvare la giovane.

Il numero 1522 è gratuito e può essere utilizzato in caso di violenza o stalking. È collegato, infatti, alla rete dei Centri Antiviolenza e alle altre strutture per il contrasto alla violenza di genere presenti in tutta Italia. In periodo di lockdown, tra marzo e giugno 2020, il numero delle chiamate, sia telefoniche sia via chat, è più che raddoppiato rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente (+119,6%), passando da 6.956 a 15.280. Ma a crescere son state anche le richieste per avere informazioni e consulenze, oltre che supporto psicologico. Quest’ultimo ha registrato 2.979 chiamate pari al 19,5% del totale.

Dato l’alto numero di richieste d’aiuto via chat, si è pensato anche di realizzare un’app apposita, scaricabile dallo store sia per Android sia per iOS: si chiama “1522 Anti Violenza e Stalking” ed è attiva tutto il giorno. Così come attivi sono i numeri 112 e 113 e l’app della polizia dello stato “YouPol”, anche in questo caso disponibile per entrambi i dispositivi.

Nel caso in cui si avesse necessità di parlare con qualcuno della situazione in cui si trova, si può contattare il numero verde Ats 800630622, operativo tutti i giorni dalle 9 alle 19, oppure il numero verde Filodiretto psicologico Coronavirus 800197500, disponibile tutti i giorni dalle 14 alle 20, gestito dall’Ordine degli Psicologi della Sardegna, le associazioni Croce Rossa Italiana Sezione Regionale, Psicologi per i Popoli-Sardegna, Sipem Sardegna e Emdr Italia, sotto il coordinamento della Protezione Civile Regionale.

Per un supporto legale gratuito, ci si può rivolgere agli Ordini professionali territoriali degli avvocati della Sardegna: Cagliari 070 308304; Oristano 0783 72220; Nuoro 0784 35445; Lanusei 0782 694544; Sassari 079 237713; Olbia-Tempio 079 671370.

Ma a svolgere un enorme lavoro in termini di supporto alle donne che hanno subito violenza o stalking, sono i Centri antiviolenza. In Sardegna se ne trovano tanti, tutti pronti ad accogliere chi ne ha bisogno. Di seguito, una lista aggiornata suddivisa per area geografica:

Nord Sardegna:

Aurora ( Sassari ): Indirizzo: via dei Mille 61, Sassari Telefono: 079 210311 – 800 042248 e-mail: progetto.aurora@portapertaonlus.it

( ): Spazio Donna ( Ozieri ): Indirizzo: via Leonardo Tola n. 20, Ozieri Telefono: 079 4124774 Cellulare: 3791241145 e-mail: coordinamentolares@hotmail.it

( ): Prospettiva donna ( Olbia ): Indirizzo: via delle Salicornie 5, Olbia Telefono: 0789 27466 – 3311730915 e-mail: infoprospettivadonna@gmail.com

( ):

Sud Sardegna:

Area metropolitana di Cagliari:

Donna Ceteris ( Cagliari ): Indirizzo: via Cimarosa 7, Cagliari Telefono: 070 492400 e-mail: info@donnaceteris.org, stalking@donnaceteris.org, centroceteris@libero.it

( ): Donne al traguardo ( Cagliari ): Indirizzo: viale Merello 87/a, Cagliari Telefono: 070 2080137 – 3337001356 e-mail: centroantiviolenza_dat@hotmail.it

( ): Donna Ceteris ( Quartu Sant’Elena ): Indirizzo: via Irlanda 56, Quartu Sant’Elena Telefono: 070 8675405 e-mail: info@donnaceteris.org, stalking@donnaceteris.org

( ): PLUS ( Sestu ): Indirizzo: via Fiume 8 Telefono: 070 2080137

( ): PLUS ( Sestu ): Indirizzo: corso Repubblica 57 Telefono: 070 2080137

( ):

Medio Campidano:

PLUS ( Sanluri ): Telefono: 380879876 e-mail: cavfemminas.mediocampidano@koinoscoop.it

( ): PLUS ( Sanluri ): Telefono: 3206874061 e-mail cavfemminas.mediocampidano@koinoscoop.it

( ):

Sulcis:

PLUS ( Carbonia , inaugurato l’8 marzo 2021): Centro antiviolenza e antistalking in via Porceddu 12 (traversa di via Filzi) a Carbonia. Oltre alla sede centrale di Carbonia, il Centro attiverà sei sportelli operativi nei Comuni di Iglesias, Gonnesa, Sant’Antioco, San Giovanni Suergiu, Giba e Portoscuso . Telefono: 800 984434 e-mail: donnealtraguardopluscarbonia@gmail.com

( , inaugurato l’8 marzo 2021): PLUS ( Gonnesa ): Indirizzo: via Sant’Andrea 48 Telefono: 800 984434

( ): PLUS ( Portoscuso ): Indirizzo: via Giulio Cesare 11 Telefono: 800 984434

( ): PLUS ( Gonnesa ): Indirizzo: via Sant’Andrea 48 Telefono: 800 984434

( ): PLUS ( Sant’Antioco ): Indirizzo: via Risorgimento 7 Telefono: 800 984434

( ):

Centro Sardegna:

Provincia di Oristano:

Donna Eleonora ( Oristano ): Indirizzo: via Tirso 8, Oristano Telefono: 0783 71286 e-mail: info@centroantiviolenzaoristano.it

( ):

Provincia in Ogliastra:

Mai più violate ( Tortolì ): Indirizzo: Tortolì Telefono: 3450724180 e-mail: centroantiviolenza2012@gmail.com

( ): Unione dei Comuni “I Nuraghi di Monte Idda e Fanaris” Sa Reina Telefono: 3396882978

Unione Comuni d’Ogliastra ( Elini ): “Suor Giuseppina Demuro” Indirizzo: via Pompei 27, Elini Telefono: 3666803601 – 3666803600 e-mail: centroantiviolenzaog@tiscali.it

( ):

Provincia di Nuoro:

Onda rsa ( Nuoro ): Indirizzo: via Sassari 49, Nuoro Telefono: 0784 38883 – 3450724180 e-mail: ondarosa.nuoro@tiscali.it

( ): Centro antiviolenza dell’Unione dei Comuni del Marghine ( Macomer ): Indirizzo: Macomer telefono: 3450623614 e-mail: cavmarghine@portapertaonlus.it

( ):

