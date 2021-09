Venerdì 1 ottobre, alle 11,00, nella sala conferenze dell’ex Distilleria di Pirri, al piano terra, in via Ampere 2 Cagliari, sarà presentato alla stampa il primo robot antropomorfo nato dalla collaborazione tra CRS4, il Centro di ricerca del parco tecnologico di Pula e la società Athlos, specializzata in intelligenza artificiale e interazione uomo-macchina. Sarà una macchina in grado di imitare alcune abilità dell’uomo come, per esempio, la capacità del movimento o la percezione degli spazi.

Parliamo di robot che imitano capacità umane (come bracci meccanici che imitano il movimento e le abilità delle braccia e delle mani umane), nel secondo caso di robot che hanno fattezze umane con testa, tronco, braccia, gambe.

A seguito dell’accelerazione con la quale si sono evoluti i robot umanoidi, ormai si tende a identificare la robotica antropomorfa con la robotica industriale, in particolare con i bracci robotici (detti anche bracci robotizzati) impiegati all’interno delle aziende in sostituzione o in affiancamento agli uomini lungo il ciclo e la catena produttiva (è grazie alla robotica antropomorfa che oggi l’automazione industriale ha raggiunto elevati livelli).

I sei gradi di libertà di movimento del robot antropomorfo lo rendono la soluzione perfetta per applicazioni dove la manipolazione di oggetti deve essere assai variabile ed ovviamente precisa.

