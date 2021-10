L’ex presidente della Catalogna Carles Puidgemont è tornato ieri mattina in Sardegna, ad Alghero, per presenziare all’udienza in Corte d’Appello a Sassari. È la giornata decisiva, in cui il collegio presieduto dal Salvatore Marinaro deciderà se accogliere o respingere l’estradizione, con “consegna immediata”, richiesta dall’autorità giudiziaria spagnola.

L’udienza inizierà alle 11 di questa mattina, ma i supporter di Puidgemont si son dati appuntamento alle 9 per una manifestazione di solidarietà indetta dagli indipendentisti sardi. Questa volta, però, ci sarà anche una contromanifestazione di militanti nazionalisti spagnoli di Vox.

Tra le sigle catalane, invece, presenti Elisenda Paluzie, presidente dell’assemblea cacional Catalana, l’organizzazione civica responsabile delle manifestazioni popolari degli ultimi anni e promotrice del referendum dell’1 Ottobre 2017, e Jordi Gaseni Blanch, presidente dell’Ami, associazione catalana dei municipi per l’indipendenza, che rappresenta l’80% dei comuni della Catalogna. Con loro anche Jordi Miró, presidente di Estat Català e del consiglio direttivo della Fem, federazione delle entità del Mediterraneo mare nostrum.

