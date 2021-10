Nella mattinata di ieri è stato arrestato un 23enne cagliaritano residente a Quartu S.Elena. Il giovane è stato avvistato dalla polizia in viale Diaz mentre si dirigeva insieme ad un altro giovane verso il centro città.

Dopo un controllo, riconosciuti i due soggetti già noti alle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio, il ventitreenne è stato trovato in possesso di un cacciavite a taglio della lunghezza di trenta centimetri, due cellulari e la somma di venti euro all’interno del marsupio. Il giovane non ha saputo dare una spiegazione riguardo il possesso dei due cellulari. Questo è bastato per accompagnare il ragazzo negli uffici della Questura per espletare ulteriori ed approfonditi controlli.

Dagli accertamenti è emerso che il ragazzo si trovava in libertà vigilata e che tra le prescrizioni inserite nel dispositivo aveva l’obbligo di rientrare presso la propria abitazione entro le ore 22 e rimanervi sino alle ore 9 del mattino. Inoltre, i due cellulari sono risultati essere stati rubati nella serata di sabato da una pizzeria, non distante dal viale Diaz, ed il titolare una volta contattato ha confermato il patito furto dei due telefoni e della somma di circa 40 euro tra banconote e monete.

Il ragazzo ha quindi ammesso di aver commesso il furto ed è stato arrestato. I due cellulari sono stati restituiti al legittimo proprietario dopo aver sporto denuncia.

