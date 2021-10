Via Jenner, arteria che collega i principali ospedali di Cagliari (Brotzu, Microcitemico, Businco, i Mulini e Santissima Trinità), è invasa da rifiuti di ogni genere.

“Possibile che nessuno della Giunta, soprattutto l’assessore all’Igiene del suolo, in due anni e mezzo non si siano accorti che nella via Jenner c è una grande discarica a cielo aperto?”, scrive il gruppo ambientalista Arrosa – Difensori della Natura.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it