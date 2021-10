Ieri a Cagliari i carabinieri del radiomobile della locale compagnia hanno denunciato per furto con destrezza un cinquantenne del luogo disoccupato con precedenti denunce a carico. I militari erano intervenuti in Largo Carlo Felice nei pressi della Rinascente per il furto di un borsello contenente documenti di identità ed effetti personali, lasciato momentaneamente sul proprio scooter dal proprietario, un 71enne pensionato di Monserrato.

Dopo la sottrazione l’uomo si era dato alla fuga ed era stato ripreso dall’impianto di videosorveglianza presente sul posto. Quelle immagini hanno consentito ai carabinieri di riconoscere con esattezza l’autore del furto in quanto a loro ben noto e di segnalarlo all’autorità giudiziaria.

