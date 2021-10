“Non sarei adatto a fare il sindaco di Cagliari. Sono intollerante e incapace a gestire la inutile complessità che anche la minima decisione comporta. Per indole e per carattere sono poco propenso alle perdite di tempo che una tale attività comporterebbe.

La mia figura, oltretutto, sarebbe divisiva. Una mia discesa in campo creerebbe malumori tra gli schieramenti, dal momento che un mio eventuale movimento, o partito, andrebbe ad attingere al bacino elettorale degli storici partiti di destra e di sinistra. Per questo motivo non scenderò in campo nelle elezioni amministrative del Comune di Cagliari”.

Con una nota stampa stringata e categorica Nicola Grauso, ex editore dell’Unione Sarda e geniale imprenditore cagliaritano, smentisce le voci che lo vorrebbero in corsa per la carica di sindaco della città capoluogo dell’isola.

