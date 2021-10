Verso le 22 di ieri, la discarica in via San Paolo, a Cagliari, ha preso fuoco, poco dopo lo sgombero. L’incendio, come riporta l’agenzia Ansa, è di origine dolosa: qualcuno avrebbe appiccato le fiamme al cumulo di spazzatura, probabilmente per nascondere qualcosa che si trovava tra i rifiuti.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco di Cagliari con due autobotti, supportati poi da un’ulteriore autobotte proveniente dal distaccamento aeroportuale. Ci sono volute ore per spegnere l’incendio, anche per il pericolo dovuto alla presenza di bottiglie di Gpl e linee aeree di media tensione.

Questa mattina era ancora visibile una grosse nube di fumo nero.

