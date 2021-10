Alessandra Todde è la nuova vicepresidente del Movimento 5 Stelle. Lo fa sapere la stessa con un post sulla sua pagina Facebook: “Grazie a Giuseppe Conte entro in squadra insieme a Paola Taverna, Riccardo Ricciardi, Michele Gubitosa e Mario Turco. Comincia una nuova sfida ancora più difficile e impegnativa che affronterò con umiltà. Mi impegnerò al massimo per dare il mio contributo a rilancio del M5S”.

Dal primo marzo 2021 Alessandra Todde è viceministro dello Sviluppo economico, dopo esserne stata sottosegretario di Stato dal 16 settembre 2019 al 13 febbraio 2021. Ma prima di entrare in politica, è stata imprenditrice e dirigente d’azienda italiana, lavorando per importanti nomi come FIS Global. Nel 2018, inoltre, è stata inserita tra le “Inspiring Fifty” italiane, riconoscimento alle 50 donne italiane considerate più influenti nel mondo della tecnologia.

“Nel momento dell’annuncio – scrive Todde – ammetto di essermi emozionata. Sento il peso della responsabilità e sono consapevole del ruolo che mi è stato assegnato. Il nuovo corso del Movimento, su cui stiamo lavorando con tutte le nostre energie, è la strada vincente, e dobbiamo dimostrarlo con i fatti tornando a parlare concretamente al mondo produttivo, ai lavoratori, ai giovani, alle famiglie e alle donne”.

“Sono orgogliosa di questa comunità, dei nostri principi, delle nostre battaglie, del lavoro che abbiamo fatto, che stiamo facendo e che continueremo a fare. Il Movimento unito è forte – conclude – e lo dimostrerà nei fatti. Buon lavoro a tutte e tutti noi.

