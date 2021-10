Il Comune di Cagliari ha attivato due nuove Ecoisole in via Cavaro e Piazza Michelangelo per potenziare il sistema di conferimento dei rifiuti cittadino. Il sistema porta a porta, attivato nel 2019, può contare anche sulle due isole ecologiche mobili di via Pisano e in via Puglia e sull’ecocentro in viale Sant’Elia (che accettano i rifiuti in qualunque giorno della settimana e in una fascia oraria molto ampia e ricevono molte altre categorie di rifiuti, non raccolte col servizio porta a porta). Ma visto che tali strutture sono spesso difficili da raggiungere, è stato deciso di allestire le due Ecoisole automatiche.

A quella di Via Cavaro (fronte civico n. 73) potranno accedere gli utenti delle seguenti vie: Via Francesco Salaris, Via Nicolò Ferracciu, Via Giaime Pintor, Via Enrico Lai, Via Ugo Foscolo, Via Giuseppe Parini, Via Guido Reni, Via Matteo Maria Boiardo, Via Pascoli, Via Dante – pari dal 116 alla fine (da piazza Giovanni a Piazza San Benedetto), Via Dante – dispari dal 79 alla fine (da piazza Giovanni a Piazza San Benedetto), Via Guido Cavalcanti, Via Todde, Via Raffaello, Via Cellini, Via Pais, Via Tasso, Via Costa, Piazza San Benedetto, Via Cino da Pistoia e Via Francesco Petrarca,

All’Ecoisola di Piazza Michelangelo (fronte civico n. 26) potranno accedere gli utenti delle vie: Via Ludovico Ariosto, Via Carlo Goldoni, Via Pietro Cavaro, Via San Benedetto, Via Giovanni Boccaccio, Piazza Michelangelo, Via Pontano Gioviano, Via Niccolò Machiavelli, Via Niccolò Tommaseo, Via Giusti, e Via Leon Battista Alberti.

Per accedere ai servizi dell’isola ecologica i cittadini dovranno avvicinare la Ecocard personale al lettore ottico di identificazione, attendere le indicazioni vocali e presenti nel display, avvicinarsi allo sportello con l’indicazione della frazione di rifiuto che vorranno conferire, sfiorare con la mano il sensore posto alla base dello sportello indicato e attendere l’apertura automatica, infine conferire il rifiuto e attendere la chiusura dello sportello. I rifiuti vanno conferiti con le stesse modalità della raccolta porta a porta: carta e multimateriale (vetro, latta e lattine) sfusi senza busta, umido organico in sacchetti compostabili, plastica in sacchetti di plastica semitrasparenti.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it