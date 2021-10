Per la prima volta in Sardegna, con l’intento di favorire gli scambi culturali e turistici, oggi l’ambasciatore del Kyrgyzstan, Taalai Bazarbaev, ha incontrato il sindaco Paolo Truzzu. “Quella dei circa 300 kirghisi residenti a Cagliari è una comunità bene integrata”, ha sottolineato facendo gli onori di casa. “Nell’ambito delle sue prerogative, l’Amministrazione comunale – ha aggiunto – è sempre disponibile a supportarla in ogni momento”.

Con il sindaco Truzzu, l’ambasciatore Bazarbaev si è poi intrattenuto illustrando le caratteristiche geografiche del Paese dell’Asia centrale che sorge lungo la Via della seta, l’antica via carovaniera tra il Mediterraneo e la Cina. In particolare, il lago Ysyk-Kol e le montagne Tien Shan.

All’incontro di questa mattina di venerdì 29 ottobre 2021 al Municipio, anche l’assessore alle Attività produttive e Turismo, che ha parlato di “occasione importante per impostare future iniziative per la promozione del territorio”. Prima dell’arrivederci, lo scambio di doni e la foto di rito.

