È sempre più pericoloso attraversare la strada in viale Marconi. Durante i recenti lavori è stato eliminato l’attraversamento pedonale all’altezza di via Newton, utilizzato da molti pedoni per raggiungere le numerose attività sul lato opposto della strada, lamenta un lettore della pagina fb Parliamo di Cagliari.

“Il problema è stato più volte segnalato al Comune di Cagliari che, informalmente, ha riferito che in progetto è previsto un posizionamento differente delle strisce pedonali, ossia prima dell’incrocio con via Newton. Fino a venerdì scorso era ancora presente però la segnaletica verticale del vecchio attraversamento pedonale (insieme all’indicazione di zona 30 km/h) per cui i pedoni potevano ritenersi vagamente tutelati da tali indicazioni. Dal pomeriggio di venerdì (come si nota nella foto di M.P.) una squadra di operai ha rimosso la segnaletica rendendo quindi di fatto impossibile attraversare la strada se non arrivando ai nuovi attraversamenti rialzati oltre via Mercalli. In pratica per attraversare una carreggiata di 10 m rispettando la segnaletica e non rischiando la propria vita è necessario percorrere la bellezza di circa 600 m”.