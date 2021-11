“Da oggi atleti e amanti del nuoto possono tornare in vasca nella piscina di Terramaini”. Lo annuncia il sindaco di Cagliari Paolo Truzzu. “Come promesso, siamo intervenuti per eliminare le muffe che si erano formate e ora è di nuovo possibile utilizzare l’impianto in sicurezza. Dopo la piscina di via dello Sport, riaperta ad ottobre, anche quella di Terramaini torna dunque a disposizione dei cittadini”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it