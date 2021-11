Dopo aver bloccato ben due voli Ryanair, è stato portato all’ospedale Brotzu per un tso. È riuscito però a fuggire da una finestra per recarsi dalla sua ex, residente nell’hinterland cagliaritano per un “chiarimento”.

L’uomo è di origine calabrese, ma residente in provincia di Milano, già noto alle forze dell’ordine. Era arrivato in Sardegna qualche giorno fa con un volo da Orio al Serio. Una volta salito a bordo, però, si era rifiutato di sedersi, pronunciava frasi sconnesse e assumeva atteggiamenti violenti. Così, una volta atterrato a Elmas, è stato subito fermato dalla polizia di frontiera e gli è stato notificato un foglio di via con il divieto di tornare a Cagliari per i prossimi tre anni.

Dopo averlo rimesso a bordo di un aereo per Orio al Serio, il passeggero ha iniziato di nuovo a dimenarsi e il comandante ha dovuto interrompere il decollo. La polizia è intervenuta nuovamente, questa volta lo ha trasferito all’ospedale Brotzu per un trattamento sanitario obbligatorio. Ma l’uomo è riuscito a scappare dalla finestra dirigendosi verso la casa della ex. Gli agenti del commissariato di Quartu avevano ipotizzato che potesse essere quella la sua destinazione, e infatti l’hanno trovato nei pressi dell’abitazione della donna, riuscendo a intervenire per tempo.

Ora l’uomo si trova in stato di arresto al carcere di Uta e dovrà rispondere di atti persecutori.

