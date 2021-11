Nella giornata di ieri a Cagliari, in via Is Mirrionis, i carabinieri hanno dato esecuzione a un’ordinanza emessa poche ore prima dall’Ufficio Gip del Tribunale del capoluogo per il delitto di atti persecutori nei confronti di un 35 enne cagliaritano.

L’uomo, lo scorso ottobre, era già stato allontanato dalla casa familiare con divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla ex convivente. Non avendo rispettato il divieto, continuando ad importunare l’ex compagna, è stato arrestato e condotto nel carcere di Uta.

