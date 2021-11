Da quando ha cambiato allenatore, passando da Semplici a Mazzarri, il Cagliari ha raccolto 5 punti in 9 partite, a conferma che per un allenatore subentrare in corsa è la cosa più complicata e più difficile. Ma mancano 26 giornate alla fine, e ci sono in palio 78 punti.

Quattro sconfitte consecutive, ultimo posto in classifica con una sola vittoria in dodici giornate di campionato. Come scrive calciomercato.com, il ko con l’Atalanta fa male al Cagliari, perché colpisce una situazione già molto complicata. Con un ambiente in difficoltà, una squadra sfaldata e Walter Mazzarri che fa fatica a impostare un valido gioco d’attacco.

Ora anche la posizione del tecnico toscano è a rischio. Giulini sta valutando un esonero, che sarebbe il secondo in stagione, durante la sosta. E ieri a Cagliari c’era Liverani…

