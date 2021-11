Iniziano le attività di Myface-Mybook, azione facente parte del più ampio progetto Skill4life(R)evolution, sostenuto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri a valere sul Fondo politiche della famiglia, che ha come obiettivo quello di rafforzare il recupero degli apprendimenti e della socialità dei minori attraverso lo sviluppo delle life skills (emotive, relazionali e cognitive) con metodologie e approcci basati sulla natura, quali la nature therapy e l’outdoor education.

Apre le danze l’incontro di venerdì 12 novembre, alle 18, al B-Flat di Via del Pozzetto 9 a Cagliari, durante il quale il musicista Riccardo Sarti incontra il rapper calabrese Kento e la regista sarda Giulia Camba per approfondire i temi del laboratorio di scrittura rap che si è svolto presso l’Istituto Penale Minorenni di Quartucciu e per presentare il risultato del lavoro svolto – a cui seguirà la performance live del rapper. Si continua sabato 13 novembre, dalle ore 8,30 alle 10,30, al Teatro Massimo di Cagliari, con la prima giornata extra scolastica di Myface-Mybook che prevede un incontro tra Francesco “Kento” Carlo, autore del libro “Te lo dico in Rap”, illustrazioni di AlbHey Longo (Editrice il Castoro 2020), e gli studenti di alcuni Istituti superiori di Cagliari (Liceo linguistico, umanistico, economico sociale Eleonora d’Arborea, Liceo scientifico A. Pacinotti, Istituto Tecnico Trasporti e Logistica Buccari-Istituto Tecnico Industriale Marconi, Istituto alberghiero A. Gramsci).

Venerdì 12, quindi, si presenterà il lavoro risultante dal laboratorio musicale promosso all’interno dell’Istituto penale per minori della Sardegna dall’Associazione Malik nell’ambito del progetto Skillellé, che vede tra i partner anche la Fondazione Sardegna Film Commission, e che ha coinvolto i giovani detenuti nello sviluppo di nuove conoscenze e competenze e nella scrittura e registrazione di una canzone rap inedita, grazie a Kento e tramite gli strumenti del rap e della cultura Hip-Hop. Il brano, “Ballata per Alessandro” – un dialogo immaginario tra le sbarre e il cielo – è dedicato dai suoi compagni di pena ad Alessandro, giovane rapper cagliaritano scomparso nella primavera del 2021. Grazie a questa esperienza di laboratorio musicale sono stati utilizzati linguaggi e modalità didattiche semplici e coinvolgenti che hanno tenuto conto delle potenzialità e delle difficoltà di ogni partecipante e si sono basati sul concetto, appunto, di linguaggio come strumento didattico e pedagogico, sulla canzone (rap) come strumento e sul gruppo come veicolo per ottenere una partecipazione attiva, motivata e concreta. Alla presentazione del brano seguirà la performance live di Kento.

Con l’incontro di sabato 13 al Teatro Massimo, invece, entra nel vivo il calendario di appuntamenti con gli autori dei libri scelti per Myface-Mybook, un’azione di promozione della lettura, ideata da Malik ETS, coordinata da Marina Boetti e condotta in collaborazione con diversi enti, pubblici e privati. Si tratta di un format di partecipazione attiva nella forma di percorso-concorso il cui obiettivo principale è quello di coinvolgere gli studenti nella lettura, stimolando la loro creatività e un utilizzo più consapevole e responsabile dei social-media. Myface-Mybook è una delle iniziative del più ampio progetto Skill4Life(R)evolution, finanziato nel 2021 nell’ambito dell’Avviso Pubblico “Educare Insieme” della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche della famiglia – con soggetto responsabile Malik ETS e Associazione Culturale Terras e Associazione Clean Coast Sardinia come partner.

La prima azione di Skill4Life(R)evolution, appunto Myface-Mybook, si sviluppa in più fasi. Per prima cosa gli studenti e le studentesse (singolarmente o in gruppo) hanno come primo obiettivo quello di abbinarsi a un libro fra i quattro proposti all’inizio dell’anno scolastico 2021 (il primo di questi, è proprio quello scritto da Kento e oggetto di approfondimento sabato 13 novembre). Infatti, dal mese di settembre otto classi dei quattro Istituti Superiori di Cagliari coinvolti hanno assistito in aula alla presentazione dei quattro libri prescelti, le cui copie sono state fornite alle biblioteche scolastiche per la lettura. Come secondo step di progetto, tra novembre e dicembre si terranno gli appuntamenti di approfondimento con gli autori stessi, o con dei testimonial d’eccellenza, che presenteranno il libro scelto. Dopo aver conosciuto e chiacchierato con gli autori, i ragazzi e le ragazze dovranno ideare e realizzare un videopromo creativo di 90 secondi che avrà l’obiettivo di invitare alla lettura del libro oggetto del video. Infine, il video sarà oggetto di valutazione e premiazione con un buono-libri di euro 150.

Oltre all’incontro di questo sabato con il rapper Kento, il calendario degli eventi di Myface-Mybook prevede altri tre appuntamenti con gli studenti delle scuole aderenti al progetto. Il 21 novembre, presso la sala M2 del Teatro Massimo di Cagliari, Paolo Zardi presenta il suo thriller “L’invenzione degli animali” (Ed. Chiarelettere, 2019); e ancora a dicembre (date e luoghi da confermare) Stefano Boeri sarà testimonial d’eccezione nel presentare “Il barone rampante” di Italo Calvino; mentre Alessandra Viola presenterà “Il pianeta di Greta”, un’opera sull’ambiente scritta insieme a Rosalba Vitellaro (Einaudi, 2021).

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it