Lo ha confermato all’agenzia Ansa il prefetto Gianfranco Tomao, in riferimento alla circolare diramata dalla ministra Luciana Lamorgese che pone dei limiti ai cortei contro l’esibizione del Green pass. La manifestazione a Cagliari prevista per sabato prossimo in piazza Garibaldi, a Cagliari, quindi, ci sarà.

“La circolare – ha spiegato Tomao – dà la possibilità di valutare quelle che sono le esigenze: da un lato c’è quella di consentire a chi vuole manifestare liberamente il proprio pensiero in maniera civile e ordinata di poterlo fare, dall’altra c’è quella degli altri cittadini che vogliono uscire per fare compere o fare la spesa. Entrambe devono essere contemperare”.

“La circolare – prosegue il prefetto – invita i prefetti e i questori ad individuare delle aree che possono essere non idonee per le manifestazioni e quindi di individuare delle altre dove si possono svolgere liberamente”. D’altronde, commenta Tomao, “finché le manifestazioni si svolgeranno in maniera ordinata e civile, come è successo fino ad oggi, troveranno in me un convinto assertore della libertà di manifestare: l’importante è avere rispetto degli altri cittadini”.

