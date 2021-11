È stato purtroppo trovato privo di vita l’80enne disperso questa mattina trascinato via da un torrente canale a Sant’anna Arresi, in località Porto Pino. Le squadre fluviali dei vigili del fuoco, al lavoro da ore con protezione civile, volontari e carabinieri hanno trovato il corpo dell’uomo. L’80enne che abitava in zona, era uscito di casa allontanandosi in auto. L’acqua ha bloccato la vettura, trovata capovolta, trascinandolo via.

Ma il bilancio della alluvione rischia di farsi più drammatico. I Vigili del Fuoco del Comando di Cagliari stanno gestendo attualmente oltre 100 richieste d’intervento, la priorità ai soccorsi. Molte le persone isolate in montagna, quattro cacciatori isolati in località su Lilloni che hanno trovato rifugio sopra un albero, non riescono ad attraversare il torrente ingrossato, sta intervenendo un elicottero per soccorrere quattro persone bloccate con la loro autovettura, sempre in agro di Villa San Pietro. Venti cacciatori in agro di Capoterra sono isolati per le strade invase dall’acqua. Numerose le richieste di auto bloccate nelle strade della Città metropolitana di Cagliari, richieste di cantine allagate, crolli di muri perimetrali. Un’altra persona, un giovane, risulta dispersa in comune di Sant’Anna Arresi. In rinforzo stanno arrivando anche le sezioni operative dei vigili del fuoco dal Comando di Sassari e Nuoro.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it