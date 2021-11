Una visita didattica nelle settimane scorse in un’azienda biologica che produce miele per scoprire l’importanza delle api e il loro ruolo nell’equilibrio dell’ecosistema. Attraverso le diverse fasi di produzione i bambini delle primarie di alcuni istituti di Sassari hanno imparato l’importanza dell’impollinazione delle api. Una specie che rischia l’estinzione e che ha fatto registrare un calo preoccupante di segnalazioni di specie nonostante le crescita dei registri online in cui attraverso la citizen science chiunque può segnalare la presenza di api.

I bambini che si sono recati nell’azienda BeBees di Sassari, hanno passato una giornata in compagnia dei piccoli insetti che hanno potuto vedere all’opera. Una scuola di vita quella dell’organizzazione delle api che, attraverso gerarchia e ruoli ben distinti, svolgono un grande lavoro di squadra per il bene dell’ecosistema e per la produzione del miele biologico.

I piccoli visitatori hanno seguito prima una lezione guidata dagli operatori di BeBees che attraverso immagini, grafiche e video hanno introdotto i bambini alla conoscenza del ciclo biologico in cui le api operano. I bambini attratti dalle immagini dell’ape regina e dal lavoro dei piccoli insetti hanno ascoltato con grande attenzione per poi andare alla scoperta delle arnie.

Quasi fosse una chiamata arrivata direttamente dalle api: “You’re hired” (“sei assunto”, ndr) i bambini si sono messi a servizio per diventare collaboratori degli insetti giallo-neri. Guidati dagli operatori dell’azienda hanno visto da vicino la laboriosità delle api nelle arnie e hanno potuto toccare con mano come ci si possa avvicinare con rispetto anche alle api, spesso associate al solo pericolo di essere vittima del loro pungiglione. Dalle arnie hanno visto uscire il miele e lo hanno potuto assaggiare gustando il sapore del dolce prodotto frutto del lavoro delle api.

I bambini hanno visto l’intero ciclo di produzione e hanno messo letteralmente le loro mani fino al confezionamento nei vasetti di vetro e all’etichettatura. Una giornata ricca di spunti per i piccoli visitatori, un gesto importante di conoscenza e sensibilizzazione. La salvaguardia delle api, oggetto di campagne internazionali di informazione per la loro tutela, passa anche dall’educazione dei più piccoli al rispetto di ogni specie e del ciclo biologico più in generale.

