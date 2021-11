“La linea giusta è prevenire”, con questo slogan l’amministrazione comunale di Onifai ha organizzato l’iniziativa per la prevenzione del tumore alla prostata, utero, tiroide e seno con medici specializzati in materia.

Tantissimi studi scientifici hanno dimostrato l’importanza della prevenzione e della promozione della salute per ridurre l’incidenza delle malattie e il determinarsi di danni irreversibili quando la patologia è in atto. Soprattutto in un momento così triste, dove il nostro sistema sanitario fa acqua da tutte le parti e i tempi d’attesa con il pubblico sono troppo lunghi e per tanti è impensabile pagare le visite privatamente.

Un’iniziativa che si terrà a Onifai presso l’ex centro di aggregazione sociale sito in via San Giorgio, in data 27 novembre per screening alla tiroide, prostata e utero e in data 4 dicembre per ecografia al seno.

L’amministrazione comunale invita tutti coloro che vogliono sottoporsi gratuitamente a screening. Questa importante campagna di prevenzione, è rivolta ai cittadini di ogni paese.

Ricordiamo che per questioni di organizzazione sarebbe preferibile prenotarsi presso l’ufficio dei servizi sociali al numero 078497418 o rivolgersi al responsabile dell’iniziativa, assessore dei Servizi sociali e sanità, Stefania Succu.

