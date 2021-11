Non si placa il maltempo nell’isola. La Protezione Civile ha appena diramato un nuovo avviso di condimeteo avverse: dopo la nottata burrascosa trascorsa nel Cagliaritano e nella parte sud orientale dell’isola sono previste ancora piogge e temporali sulla Sardegna sino alle 12 di domani, mercoledì 17 novembre.

Sul Mediterraneo Centro-Occidentale – fa sapere la Protezione Civile – è infatti presente un sistema ciclonico caratterizzato da minimi chiusi, sia al suolo che in quota, attualmente localizzati tra la Sardegna e l’Africa. Aria calda di origine africana, in ingresso dal Canale di Sicilia, sta andando ad alimentare il sistema, mentre aria più fredda scende verso il Mediterraneo Occidentale. Pertanto, dalle ore centrali della giornata di oggi e sino alla mattina di domani – specifica l’avviso – sulla Sardegna si prevedono precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui settori Meridionale ed Orientale. In particolare, su quello Orientale si potranno raggiungere cumulati localmente molto elevati in 24 ore, con possibilità di temporali forti, isolati o sparsi.

In via precauzionale, fa sapere i Comune di Cagliari, gli orari di apertura e chiusura al pubblico dei parchi e delle aree verdi comunali potrebbero subire delle modifiche localizzate dell’ultimo minuto, di pari passo con l’evoluzione dell’allerta.

