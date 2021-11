La segnalazione della Guida Michelin Italia non lascia spazio a dubbi: il ristorante italiano nel cuore di Manhattan, a New York, è un vero e proprio “gioiello”. Non solo dal punto di vista architettonico, con uno stile prettamente italiano con tavoli di marmo lucido e fiori a volontà, ma soprattutto dal punto di vista gastronomico.

Il ristorante newyorkese Le Fanfare è opera di alcuni ragazzi cagliaritani. “Questa fantastica scoperta deliziosa nascosta alla fine di Greenpoint – si legge nella Guida Michelin – è il progetto appassionato del musicista jazz Luca Fadda, sua moglie Giorgia e il loro amico di lunga data Nicola Paganelli”.

Ecco la recensione.

“Una sorprendente facciata imbiancata e porte nere segnalano l’ingresso a questo gioiello, che indossa uno spirito unicamente italiano attraverso tavoli in marmo lucido e fioriere a bizzeffe. I tavoli comuni incoraggiano a soffermarsi, magari con pane cotto in loco e pasta fresca. A proposito, gli spaghetti alla carbonara con guanciale, parmigiano e pepe nero macinato sono una festa; a seguire polpette glassate al vino bianco con limone e prezzemolo. Il pesce del giorno si presenta con panelle croccanti; ma a fine pasto non si sbaglia con il cannolo alla ricotta”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it