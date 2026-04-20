Cagliari, operaio 20enne precipita dal tetto di una struttura ricettiva: è grave

Poteva avere conseguenze tragiche l’incidente sul lavoro avvenuto questo pomeriggio nel cuore di Cagliari, presso l’hotel Regina Margherita. Un operaio di soli 20 anni è precipitato dal tetto della struttura, compiendo un volo di circa 15 metri. Nonostante l’altezza vertiginosa, il giovane è riuscito miracolosamente a salvarsi la vita grazie a una combinazione di prontezza di riflessi e fortuna.

Secondo la ricostruzione dei Carabinieri e dei Vigili del Fuoco, il ragazzo — dipendente di una ditta specializzata in manutenzioni — stava lavorando sulla sommità dell’edificio quando ha perso l’equilibrio. Durante la terribile caduta nel vuoto, il ventenne è riuscito a rallentare la discesa aggrappandosi disperatamente ad alcuni sostegni presenti sulla facciata, per poi finire la corsa sopra una pergola. L’impatto con la struttura in legno ha attutito ulteriormente il colpo, evitandogli lo schianto fatale sul suolo.

I soccorsi sono stati immediati. I Vigili del Fuoco hanno operato per raggiungere il ferito e metterlo in sicurezza, affidandolo poi alle cure del personale del 118. L’operaio è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Brotzu: ha riportato diverse fratture e politraumi, ma non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti anche gli ispettori dello Spresal dell’Asl di Cagliari, incaricati di accertare se fossero presenti e correttamente utilizzati i dispositivi di protezione individuale, come le imbracature di sicurezza, obbligatori per i lavori in quota.

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